Do sprawy odniósł się Xayoo, który stwierdził, że to "upgrader" miał być nielegalny, a nie sam KeyDrop: "My dostaliśmy informacje, że, ku**a, nielegalny był upgrader, więc jeżeli KeyDrop przestał być legalny, to dla mnie w tamtym momencie inna strona była legalna - no skoro stoi, skoro da się na nią wejść". Na temat materiału zdecydował się wypowiedzieć również Jakub Elsadig "Merghani" Rokicki: "Jedna rzecz, którą chciałem naprostować, to jest to, że ja ogarniałem komuś kasyna (...). To jest akurat pomówienie", odnosząc się również do wspomnianego przez Xayoo "upgradera".