Ida Nowakowska stanęła w obronie Jana Pawła II. Prezenterka "Pytanie na śniadanie" o jednej rzeczy zapomniała

Ważne jest to, by pamiętać o tym, jak dużo rzeczy zrobił błogosławiony nasz Jan Paweł II. To jest osoba, postać, która obaliła komunizm. Jest jedną z kluczowych postaci w naszej historii. Bardzo cenię naszego papieża za to i chciałabym, aby to na zawsze pozostało w naszych sercach. Jest to trudny czas, ale myślę, że ci, którzy wiedzą, to wiedzą

powiedziała w rozmowie z dziennikiem Ida.