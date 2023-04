Facet z teledysku Rodowicz domagał się odszkodowania, bo pokazano jego samochód. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Według mężczyzny doszło do niepoprawnego wykorzystania jego wizerunku oraz auta, gdyż przerobił syrenkę na kabriolet własnoręcznie. Powołując się na naruszenie praw autorskich, zażądał 10 tysięcy złotych odszkodowania. TVP już od pierwszej rozprawy wnosiła, by oddalić pozew. Zdaniem jej pełnomocników fragment teledysku sprzed lat to tylko kilkusekundowa scena, która obrazuje ruch uliczny. Z kolei sam kierowca na ekranie ma ciemne okulary, w związku z czym ciężko go rozpoznać.