"Jak wytresować smoka" będzie filmem aktorskim. Kultowa animacja doczeka się adaptacji

"Jak wytresować smoka" to amerykański film animowany na podstawie książki Cressidy Cowell. Akcja filmu rozgrywa się w świecie dzikich smoków oraz wikingów. Fabuła skoncentrowana jest na wyspie Berk, gdzie wszyscy walczą ze smokami. Nastolatek o imieniu Czkawka to wątły chłopiec i nie wychodzi mu polowanie na smoki. Stoik Ważki, jego ojciec a zarazem wódz plemienia, zapisuje go do szkoły walki ze smokami. "Jak wytresować smoka" doczekał się trzech filmów animowanych oraz odcinkowego serialu animowanego.