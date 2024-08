Od "Doktora No" po "Nie czas umierać" - wszystkie filmy z Jamesem Bondem na jednej platformie

"Nazywam się Bond. James Bond" - te słowa zmieniły świat. W 1962 roku w "Doktorze No" wypowiedział je Sean Connery, dając początek jednej z najpopularniejszych serii w historii kina. Do dzisiaj należących do niej produkcji powstało łącznie 25. Razem zarobiły prawie 8 mld dol., co czyni ją piątą najbardziej dochodową franczyzą filmową wszech czasów. Wciąż się rozwija, a jej twórcy ani myślą o kończeniu przygód najsłynniejszego szpiega świata.



Z czego wynika tak ogromna popularność Jamesa Bonda, która nie maleje już od ponad 60 lat? To proste. Seria zawsze potrafiła dostosować się do zmieniających się czasów. Nie trzymała się kurczowo jednej formuły, tylko ciągle ewoluowała. Dlatego Seana Connery w końcu na jeden film zastąpił George Lazenby, a potem Roger Moore przejął rolę agenta 007 na siedem kolejnych. Przekazał on pałeczkę Timothy'emu Daltonowi, a ten szybko oddał ją Pierce'owi Brosnanowi. I tak dotarliśmy do Daniela Criaga. Każdy z sześciu wcielających się w szpiega aktorów wniósł do jego postaci coś nowego.