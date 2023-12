Nie żyje James McCaffrey, gwiazdor "Maxa Panye'a" i "Alana Wake'a". Ten głos towarzyszył nam od dekad

Mogliśmy go zobaczyć w wielu filmach („One Fall”, „Miłość w ciemności”, „Siła perswazji”, „Miasto mafii”, „Zamieniona tożsamość”); jego największą rolą telewizyjną okazał się Jimmy Keefe z „Wołania o pomoc”. Przede wszystkim kojarzymy go ze związkiem z grami Remedy. Poza opowieścią o agencie, słyszeliśmy go też w „Control” (postać Zachariah Trencha), „Alan Wake” (Tom Dane, Alex Casey i jeden z kierowców) oraz „Alan Wake 2” (ponownie Alex Casey - odpowiednik Maksa, którego trzeba było nazwać inaczej ze względu na to, że Payne to własność Rockstar Games).



Aktor pochodził z Albany w stanie Nowy Jork. Swoją karierę aktorską rozpoczął pod koniec lat 80.