Z Fame MMA do roli księdza. Sebastian Fabijański wraca do kin

Fabuła produkcji skupi się na tytułowym powstańcu, który w wyniku splotu różnych wydarzeń staje na czele najdłużej walczącego oddziału powstańczego. Pierwsza akcja księdza okazuje się sukcesem, za co zostaje mianowany oficerem i naczelnym kapelanem powstania. Jest też tropiony przez carskiego oficera Maniukina, który nazwany zostaje "Katem Podlasia". Kilka razy uda mu się uniknąć śmierci. Z kolei przez Rosjan nazywany jest "Duchem", a przez najbliższe dwa lata powstania jest nieuchwytny i sieje popłoch pośród wojsk Rosyjskiego Imperium. Z kolei polskiemu społeczeństwu daje nadzieję na to, by wydostać się spod carskiego zaboru.