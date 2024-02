Jeremy Renner zimą 2023 r. doznał traumatycznego wypadku, kiedy to przejechał go pług śnieżny. Gwiazdor "Avengers" w krytycznym stanie trafił do szpitala, gdzie przez jakiś czas walczył o życie. Ciężka praca lekarzy, ale też jego samego sprawiła, że aktor wrócił niemal do pełnej sprawności. Swoją siłę zaprezentował niedawno w reklamie na Super Bowl 2024, prezentując, jak kroi truskawki w powietrzu oraz wykonuje kopnięcie z półobrotu.