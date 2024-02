Kanye West szokuje strojem na Super Bowl 2024. Wybuchła gorąca dyskusja

Nagranie zamaskowanego rapera pojawiło się na jego Instagramie i momentalnie wzbudziło dyskusję internautów. Trudno, by obok takiego stroju przejść obok obojętnie. Nie dziwi więc zacięta dyskusja na jego Instagramie. Czy to jest promowanie, czy obrażanie Jezusa? - zastanawia się jeden z internautów. Inny z kolei dodał, że ten mało utalentowany pajac zrobi wszystko, by podtrzymać uwagę. Pojawiły się też komentarze, by West okazał skruchę i przestał szydzić z Jezusa. Jeśli nie, będzie smażyć się w piekle na wieczność. Sam zainteresowany nie odniósł się w żaden sposób do komentarzy fanów. Nie wytłumaczył też, skąd pomysł, by zaprezentować się w tak dziwnym stroju. Być może chodziło o to, by po prostu zaszokować. W końcu nie jest żadną tajemnicą, że Kanye uwielbia to robić. Jak nie wpisami w mediach społecznościowych, to strojem.