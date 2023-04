Jeremy Renner w swoim programie przerabia stare samochody. I jest to piękne

W "Renowacjach Jeremy'ego" choć jak sam tytuł wskazuje, to właśnie Jeremy Renner jest głównym bohaterem, twórcy programu dają też sporo przestrzeni innym bohaterom, gdzie możemy lepiej poznać ekipę fachowców pracujących z Rennerem. Wszyscy z nich to kreatywni ludzie i patrząc na to, jak potrafią przekształcić m.in. wielki autokar w mobilne studio taneczne, lub sprawić, aby w jednym autobusie zmieścić kosz do koszykówki czy bramkę piłkarską, niejeden widz powie WOW. Plusem programu jest również to, że jego twórcy nakreślają nam świat organizacji, które potrzebują pomocy. Poznajemy m.in. organizację The Base Chicago, oferującą rozmaite zajęcia pozalekcyjne dla dzieciaków, dzięki czemu ściąga dzieci i młodzież z ulic, dając im możliwość odnalezienia swojego głosu.