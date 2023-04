Jeremy Renner udzielił pierwszego po wypadku wywiadu. Aktor był pewien, że umrze w szpitalu

Gdybym był tam sam, byłaby to okropna śmierć. I na pewno bym umarł - mówi Jeremy Renner w wywiadzie dla stacji ABC. Wspominając tragiczne chwile, Renner opowiedział o dniu, gdy jego siostrzeniec Alex postanowił pomóc mu w odśnieżaniu podjazdu po potężnej burzy śnieżnej, która nawiedziła stan Nevada. Kiedy pług, w którym znajdował się Jeremy, zaczął się ślizgać, postanowił otworzyć drzwi i wychylić się z pojazdu, by zobaczyć, gdzie znajduje się jego siostrzeniec, nie naciskając przy tym hamulca. Renner wyskoczył z pługu w momencie, gdy ten toczył się do przodu. Gdy próbował z powrotem wskoczyć do maszyny, wylądował na torze, po którym poruszał się ratrak.