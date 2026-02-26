Netflix pokazał zwiastun nowego kryminału. Na nic nie czekam bardziej

Ładowanie...

Chyba nie ma w tym roku produkcji Netfliksa, na którą czekałabym z taką niecierpliwością, jak na serial "Jo Nesbø: Harry Hole". Mam ogromną nadzieję, że będzie to coś, co zatrze niesmak po poprzedniej produkcji z uniwersum norweskiego pisarza Jo Nesbø, czyli po "Pierwszym śniegu". Ekranizacja z Michaelem Fassbenderem niestety nie spełniła oczekiwań ani miłośników kryminałów, ani fanów poczytnego pisarza. Czy Netfliksowi uda się naprawić błędy poprzednika? Patrząc na zwiastun, głęboko w to wierzę - właśnie tak wyobrażałam sobie Harry'ego Hole'a.

Jo Nesbø: Harry Hole - jest zwiastun serialu kryminalnego od Netfliksa

Netflix pokazał pierwszy zwiastun produkcji "Jo Nesbø: Harry Hole". Serial liczy 9 odcinków, a jego głównym bohaterem jest detektyw Harry Hole. Będzie on musiał stanąć twarzą w twarz ze swoim kolegą z policji, Tomem Waalerem, i którego zamierza doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości.

Oto oficjalny opis produkcji:

Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.

W obsadzie znaleźli się Tobias Santelmann jako kultowy detektyw Harry Hole i Joel Kinnaman jako Tom Waaler. Co ciekawe, Santlemann został doceniony nie tylko przez Jo Nesbø, ale również przez czytelników - kiedy w jednym z największych norweskich dzienników przeprowadzono ankietę, okazało się, że 80 proc. osób stwierdziło, iż to właśnie Santlemann najlepiej sprawdzi się w roli ponurego komisarza.

W pozostałych rolach pojawią się: Pia Tjelta jako Rakel Fauke oraz Anders Danielsen Lie ("Najgorszy człowiek na świecie"), Ane Dahl Torp ("Nie tak miało być") i piosenkarka pop Dagny.

Produkcja serialu rozpoczęła się w maju i została nakręcona w ponad 160 lokalizacjach w Oslo. Reżyserami serialu są Øystein Karlsen i Anna Zackrisson. Nesbø pełni funkcję scenarzysty serialu oraz jego showrunnera.

Premiera serialu "Jo Nesbø: Harry Hole" 26 marca.

Anna Bortniak 26.02.2026 20:32

