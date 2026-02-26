TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Kultowy serial to jeszcze nic
Koniec lutego nie oznacza końca ciekawych, filmowo-serialowych propozycji. Sprawdzamy, co Netflix ma do zaproponowania, jeśli chodzi o nowości w ostatni weekend miesiąca. Oto najciekawsze pozycje.
Netflix zdecydowanie nie próżnuje w zasypywaniu subskrybentów - zarówno nowymi, oryginalnymi produkcjami, jak i klasykami, które znamy i szanujemy. Spośród seriali polska publiczność najchętniej ogląda kontrowersyjne "Ołowiane dzieci", wciągającego "Nocnego agenta" i "Hightown". Jeśli chodzi o filmową ofertę, tu na czele są m.in. "Zatrzymać pożar", "Szwedzki łącznik" oraz "Wyfrunięci". Co platforma ma do zaoferowania w ten weekend? Oto najciekawsze nowości.
Nowości Netflixa na weekend. TOP 5
Twój na zawsze
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 113 minut
- Reżyser: Allen Coulter
- Obsada: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan
- Ocena IMDb: 7.1/10
Choć Robert Pattinson najlepszy etap swojej kariery przeżywa obecnie, ma na koncie dobre tytuły z dość wczesnego etapu swojej kariery. W 2010 roku wcielił się w Tylera Hawkinsa - zbuntowanego chłopaka, który popada w kłopoty. Pewnego razu wdaje się w bójkę i zostaje poturbowany przez policjanta. Wkrótce poznaje jego córkę, Ally. Początkowo zamierza ją uwieść i zostawić, jednak z czasem odkrywa, że łączy ich coś więcej.
Przesilenie zimowe
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 133 minuty
- Reżyser: Alexander Payne
- Obsada: Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, Dominic Sessa
- Ocena IMDb: 7.9/10
Paul Hunham ( Giamatti) to ucieleśnienie najbardziej negatywnych wyobrażeń o nauczycielu. Podstarzały, na okrągło rzucający sentencjami których nikt nie rozumie, ubóstwiający dyscyplinę, patrzący na uczniów z pozycji surowego ojca, chcącego wpoić rozbrykanym dzieciakom zasady - dla wielu po prostu synonim terroru i opresji. Jednym z jego uczniów jest Angus Tully (Sessa), inteligentny chłopak, którego okoliczności zmuszają do pozostania w murach internatu Barton. Spędzi w nim czas także Mary (Randolph), szkolna kucharka, jednocześnie matka ucznia tej szkoły, który niedawno stracił życie, wysłany na wojnę. Cała trójka spędzi wspólnie czas i nauczy się sporo o samych sobie.
Tajemnice Smalville
- Lata emisji: 2001–2011
- Liczba sezonów: 10
- Twórcy: Alfred Gough, Miles Millar
- Obsada: Tom Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack, Erica Durance
- Ocena IMDb: 7.5/10
Jeden z najważniejszych superbohaterskich seriali XXI wieku. Na Netfiksa zawitało właśnie 217 odcinków, składające się na 10 sezonów "Tajemnic Smalville". Serial podąża śladami Clarka Kenta od czasu jego młodości, gdy Superman jako mały chłopiec przybywa na Ziemię w kapsule. Z czasem Clark dorasta, zaczyna poznawać swoje nadludzkie zdolności i próbuje nad nimi panować.
Bridgertonowie - sezon 4, cz. 2
- Lata emisji: 2020-
- Liczba sezonów: 4
- Twórcy: Chris Van Dusen, Shonda Rhimes
- Obsada: Luke Thompson, Yerin Ha, Katie Leung, Ruth Gemmell, Nicola Coughlan, Claudia Jessie
- Ocena IMDb: 7.5/10
W tym sezonie fabuła skupia się na jedynym z dorosłych, nieożenionych jeszcze braci - tym zaś jest Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Na swojej drodze spotyka on tajemniczą Sophie (Yerin Ha), która, jak wiemy z poprzednich odcinków, pełniła funkcję służącej w domu okrutnej Araminty (Katie Leung) i jej córek. Benedict, choć odkrywający swoje uczucia do Sophie, uporczywie poszukuje tajemniczej kobiety, która zawróciła mu w głowie na balu, nie mając pojęcia, że to właśnie ona.
Ostatni bastion
- Rok produkcji: 2001
- Czas trwania: 131 minut
- Reżyser: Rod Lurie
- Obsada: Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo
- Ocena IMDb: 7.0/10
Klasyk amerykańskiego, sensacyjnego kina. Generał Irwin (Redford), bohater wojenny, został skazany przez sąd wojskowy za niewykonanie rozkazu i osadzony w więzieniu. Nadzór nad nim sprawuje pułkownik Winter (Gandolfini), którego sadystyczne i dalekie od resocjalizacyjnych metody budzą coraz większy sprzeciw ze strony więźniów. Irwin z czasem zyskuje szacunek więźniów i staje się inspiratorem buntu przeciw władzom zakładu.
Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:
- Seniorzy kontra potwory. To nowy serial twórców Stranger Things
- O co chodzi w zakończeniu 3. sezonu Nocnego agenta? Wyjaśniamy
- Netflix zrobił najbardziej irytujący dreszczowiec dekady. Czemu jest hitem?
- Netflix pokazał pośmiertną rozmowę z Ericem Dane'em. Zalewałem się łzami
- Netflix łamie etykietę, żeby ten serial był hitem. Nie obejrzycie nic innego