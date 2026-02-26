Gorąca rywalizacja wraca z 2. sezonem. Jeszcze sobie poczekamy

Ładowanie...

"Gorącą rywalizacją" ("Heated Rivalry") zachwycali się widzowie na całym świecie. Serial do Polski dotarł nieco później, ale najważniejsze, że ostatecznie pojawił się na ekranach. Obecnie płomienny romans dwóch hokeistów można oglądać w HBO Max, gdzie co tydzień emitowane są kolejne odcinki. Ostatni, szósty, zadebiutuje w serwisie w połowie marca, ale na szczęście nie będzie to koniec tej gorącej historii. Jacob Tierney, twórca serialu, już wcześniej zasygnalizował, że 2. sezon się pojawi. Teraz wiadomo, kiedy można się go spodziewać.

REKLAMA

Gorąca rywalizacja 2 - kiedy premiera 2. sezonu?

Tierney był gościem czwartkowego wydania programu "CBS Mornings", gdzie pojawił się wraz z Brendanem Bradym, producentem wykonawczym serialu. Przekazał on wówczas, na jakim etapie są prace nad kontynuacją "Gorącej rywalizacji". Zgodnie z jego słowami, produkcja 2. sezonu ma rozpocząć się w sierpniu 2026 roku, a premiery nowych odcinków możemy spodziewać się w kwietniu 2027 roku.

Na waszych telewizorach pojawi się więcej odcinków "Gorącej rywalizacji", tak szybko, jak to tylko możliwe - powiedział twórca.

Obecnie w HBO Max wyemitowane zostały dopiero 3 odcinki, co oznacza, że za nami dopiero połowa serialu. Kolejne 3 epizody zadebiutują kolejno: 27 lutego, 6 marca i 13 marca. Po finale ostatniego odcinka trzeba się będzie natomiast uzbroić w cierpliwość. Jeśli 2. sezon zadebiutuje zgodnie z planem, od premiery dzieli nas około rok.

Serial "Gorąca rywalizacja" jest oparty o serie książek "Game Changers" autorstwa Rachel Reid. Produkcja opowiada historię gwiazd hokeja - Shane'a Hollandera (Hudson Williams) i Ilyi Rozanova (Connor Storrie) - których łączy nie tylko ambicja i rywalizacja, ale również magnetyczna siła przyciągania, gdy rodzi się między nimi uczucie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 26.02.2026 17:57

Ładowanie...