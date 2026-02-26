REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Chuligani Jezusa wparowali na Prime Video. Głośny polski film już w streamingu

Być może nie był to tak głośny film jak "Dom dobry", ale na pewno chwycił widzów za serducha. "Ministranci" zostali obsypani nagrodami podczas zeszłorocznego festiwalu w Gdyni i jeszcze do niedawna można było ich zobaczyć w kinach. Teraz trafili do streamingu. Na Prime Video są dostępni w ramach subskrypcji, bez żadnych dodatkowych opłat.

Rafał Christ
ministranci polski film amazon prime video co obejrzeć
W tym tygodniu Prime Video rozpieszcza swoich użytkowników. Dosłownie przed chwilą (wczoraj, 25 lutego) zaatakował nas premierą swoich "Piratów z Karaibów" dla dorosłych. "Urwisko" już robi szał wśród rodzimych użytkowników platformy Amazona. Dzień po swojej premierze jest już na trzecim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Czy zajdzie na szczyt zestawienia? Mogłoby. O ile nie przeszkodzi mu dzisiejsza nowość.

Bo rodzimi widzowie lubią zagraniczne widowiska Prime Video, ale w swych wyborach bardzo często kierują się poczuciem patriotyzmu. Dlatego tak chętnie sięgają po polskie produkcje. Rodzime filmy i seriale zazwyczaj cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników. Aktualnie mamy tego dobry przykład. Na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformach Amazona króluje przecież "Doda" - serial dokumentalny o tytułowej gwieździe.

"MINISTRANTÓW" OBEJRZYSZ NA:

Prime Video
Prime Video
MINISTRANCI
Prime Video
Ministranci - polski film już na Prime Video

Jakby oglądalność "Dody" nie była wystarczającym dowodem na preferencje użytkowników Prime Video, to na ostatnim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju znajdziemy jeszcze "Dom dobry". Bez wątpienia najgłośniejszy polski film zeszłego roku gości w serwisie od dłuższego czasu i niegdyś był nawet na szczycie zestawienia. Teraz tak samo może być z "Ministrantami".

"Ministranci" może i nie byli tak głośni jak "Dom dobry", ale i tak narobili sporo szumu. Film opowiada historię czwórki tytułowych ministrantów, którzy mają dość bezczynności kościoła. Postanawiają wziąć sprawy we własne ręce. Zakładają podsłuch w konfesjonale, szukając najbardziej potrzebujących parafian. Kolejnym etapem misji jest dostarczenie im pieniędzy ze zbiórek. Cel mają szczytny, ale wszystko szybko wymyka się spod kontroli.

Podczas zeszłorocznego festiwalu w Gdyni "Ministranci" zostali obsypani nagrodami, a jakiś czas potem trafili do kin. Cieszyli się tam ogromną popularnością. Już po premierowym weekendzie widziało ich 100 tys. osób. Potem liczba widzów jeszcze długo rosła. Teraz próżno szukać ich na wielkich ekranach. Jeśli więc jeszcze ich nie widzieliście, na Prime Video możecie nadrobić tę zaległość, pewnie wprowadzając rodzimą produkcję do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Więcej o polskich filmach poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
26.02.2026 10:50
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Polskie filmyPrime Video
