Chuligani Jezusa wparowali na Prime Video. Głośny polski film już w streamingu

W tym tygodniu Prime Video rozpieszcza swoich użytkowników. Dosłownie przed chwilą (wczoraj, 25 lutego) zaatakował nas premierą swoich "Piratów z Karaibów" dla dorosłych. "Urwisko" już robi szał wśród rodzimych użytkowników platformy Amazona. Dzień po swojej premierze jest już na trzecim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Czy zajdzie na szczyt zestawienia? Mogłoby. O ile nie przeszkodzi mu dzisiejsza nowość.



Bo rodzimi widzowie lubią zagraniczne widowiska Prime Video, ale w swych wyborach bardzo często kierują się poczuciem patriotyzmu. Dlatego tak chętnie sięgają po polskie produkcje. Rodzime filmy i seriale zazwyczaj cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników. Aktualnie mamy tego dobry przykład. Na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformach Amazona króluje przecież "Doda" - serial dokumentalny o tytułowej gwieździe.

Ministranci - polski film już na Prime Video

Jakby oglądalność "Dody" nie była wystarczającym dowodem na preferencje użytkowników Prime Video, to na ostatnim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju znajdziemy jeszcze "Dom dobry". Bez wątpienia najgłośniejszy polski film zeszłego roku gości w serwisie od dłuższego czasu i niegdyś był nawet na szczycie zestawienia. Teraz tak samo może być z "Ministrantami".

"Ministranci" może i nie byli tak głośni jak "Dom dobry", ale i tak narobili sporo szumu. Film opowiada historię czwórki tytułowych ministrantów, którzy mają dość bezczynności kościoła. Postanawiają wziąć sprawy we własne ręce. Zakładają podsłuch w konfesjonale, szukając najbardziej potrzebujących parafian. Kolejnym etapem misji jest dostarczenie im pieniędzy ze zbiórek. Cel mają szczytny, ale wszystko szybko wymyka się spod kontroli.

Podczas zeszłorocznego festiwalu w Gdyni "Ministranci" zostali obsypani nagrodami, a jakiś czas potem trafili do kin. Cieszyli się tam ogromną popularnością. Już po premierowym weekendzie widziało ich 100 tys. osób. Potem liczba widzów jeszcze długo rosła. Teraz próżno szukać ich na wielkich ekranach. Jeśli więc jeszcze ich nie widzieliście, na Prime Video możecie nadrobić tę zaległość, pewnie wprowadzając rodzimą produkcję do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Rafał Christ 26.02.2026 10:50

