Czy Sophie i Benedict wzięli ślub? Odpowiedź jest w scenie po napisach

Ładowanie...

Artykuł zawiera spoiler zakończenia serialu "Bridgertonowie".

W serwisie Netflix właśnie zadebiutowała właśnie druga część 4. sezonu "Bridgertonów", co oznacza, że historia Benedicta (Luke Thompson) i Sophie (Yerin Ha) dobiegła końca. Dla głównych bohaterów tej odsłony zakończyła się ona na szczęście pomyślnie. Okazało się, że Sophie przez cały czas pracy w Penwood House była oszukiwana przez Aramintę, która nie wypłaciła jej widniejącej na testamencie kwoty. Kiedy prawda wyszła na jaw i wszystkie puzzle wskoczyły na swoje miejsce, królowa Charlotta (Golda Rosheuvel) pobłogosławiła związek Bridgertona i Baek, dzięki czemu para mogła przestać się ukrywać ze swoimi uczuciami.

REKLAMA

Ostatnia scena przed napisami pokazuje, jak zakochani, tym razem już bez masek, tańczą w tej samej altanie, w której de facto się w sobie zakochali. Kiedy wybija północ, Sophie nie musi już uciekać - zapewnia Benedicta, że zostanie z nim tak długo jak sobie tego życzy. Byłoby to piękne zakończenie i z pewnością zaspokoiło oczekiwania widzów, którzy od początku kibicowali tej relacji. Netflix postanowił jednak pokazać widzom dalszą część. Trzeba tylko zaczekać do samego końca, czy do momentu po napisach.

Bridgertonowie - scena po napisach w 4. sezonie. Sophie i Benedict wzięli ślub

Scena po napisach zaczyna się rozmową Anthony'ego i Benedicta. Odbywa się to na chwilę przed ślubem młodego Bridgertona i Sophie. Anthony zapewnia brata, że ojciec byłby z niego dumny.

W międzyczasie Lady Kathani odwraca się do swoich towarzyszek i pyta, kto będzie następny na ślubnym kobiercu. Eloise komentuje wówczas, że uwielbia śluby, ponieważ jednoczą one rodzinę. Penelope postanawia zagaić do Franceski, która wciąż przeżywa żałobę po swoim zmarłym mężu, Johnie. "Co powiesz na powtórkę?" - pyta, na co Francesca odpowiada, że przeżyła już wielką miłość i to jej w zupełności wystarczy.

Po chwili oczy wszystkich gości zwracają się na Sophie, która idzie w sukni ślubnej w stronę swojego przyszłego męża. 4. sezon kończy się zatem zaślubinami, a była pokojówka już oficjalnie staje się częścią rodziny Bridgertonów.

Bridgertonowie - scena po napisach

Na kim będą skupiały się nadchodzące sezony? To na razie pozostaje słodką tajemnicą. W styczniu Deadline doniósł, że Jess Brownell, showrunnerka serialu, już wie, czyją historię poznamy w późniejszych odsłonach. Ta informacja nie została jednak jeszcze ujawniona. Można jednak spekulować, biorąc pod uwagę element marynarki, w którą Brownell była ubrana podczas premiery 4. sezonu w Palais Brongniart.

Z przedniej kieszeni okrycia wierzchniego wystawała elegancka poszetka z wyszytymi inicjałami "E" i "F". Brownell ujawniła wówczas, że obie postaci, których dotyczą inicjały, pojawią się w 5. i 6. sezonie. "W jakiej kolejności? Nie mogę powiedzieć" - podsumowała tajemniczo. "E" może odnosić się do Eloise, a "F" - do Franceski. Na ten temat można na razie spekulować.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 26.02.2026 19:25

Ładowanie...