Bohaterowie kryminału Prime Video i serialu Netfliksa się spotkają
Czy wiedziałeś, że najdłużej trwający kryminał Prime Video i popularny serial prawniczy Netfliksa należą do jednego uniwersum? To najszczersza prawda. Ich bohaterowie zaraz spotkają się w jednej opowieści. Nadchodzi crossover "Boscha" i "Prawnika z Lincolna".
"Bosch" rozpoczął się na Prime Video jeszcze w 2014 roku. Cieszył się taką popularnością, że trwał przez 7 sezonów. Potem doczekał się jeszcze sequela "Bosch: Dziedzictwo", który dostał 3 odsłony. W międzyczasie na Netfliksie rozgościł się "Prawnik z Lincolna". Jego 4. sezon zadebiutował na platformie niedawno, 5 lutego, ale już wiemy, że produkcja doczeka się nowych odcinków.
Co łączy tak - wydawałoby się - odległe produkcje, jak "Bosch" i "Prawnik z Lincolna"? Wbrew pozorom i dostępności na różnych platformach, rozgrywają się one w jednym uniwersum. W końcu za serie książkowe, na podstawie których produkcje powstały, odpowiada jeden autor - Michael Connelly. Dlatego losy ich bohaterów się przecinają, a za chwilę przetną się ponownie.
Crossover serialu Bosch i Prawnika z Lincolna
W "Ołowianym werdykcie" - drugim tomie przygód tytułowego "Prawnika z Lincolna" z 2008 roku - Michael Connelly ujawnił, że główny bohater ma przyrodniego brata. Jest nim detektyw Harry Bosch. Po tym jak Bosch odchodzi z policji, Mickey Haller nieraz korzysta z jego usług, aby pomógł mu rozwiązać co trudniejsze sprawy. Dzięki temu na kartach powieści spotkali się oni już wielokrotnie.
Harry Bosch niejednokrotnie gościł w serii "Prawnik z Lincolna", a Mickey Haller nie raz pojawiał się w serii z przygodami Harry'ego Boscha. Ta ostatnia zaraz ma się doczekać kolejnej części. "The Hallow" zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych jeszcze w tym roku (nie wiadomo, kiedy, ani czy w ogóle, pojawi się w Polsce). I właśnie w niej drogi detektywa i jego przyrodniego brata zejdą się ponownie.
W "The Hallow" Mickey Haller wywalcza wielomiliardowe odszkodowanie od osób prowadzących dom dziecka, w którym wychowywał się Bosch. Gdy detektyw dowiaduje się, że przysługuje mu ogromna rekompensata, wcale nie jest pieniędzmi zainteresowany. Wykorzystuje całą sytuację, aby zmierzyć się ze swoją przeszłością i wreszcie ostatecznie rozwiązać sprawę morderstwa, które prześladuje go od dekad.
Mówimy tu o nadchodzącej książce. Czytelnicy doczekają się już kolejnej opowieści, w której dochodzi do spotkania Mickeya Hallera i Harry'ego Boscha. Czy fani seriali na podstawie tych dwóch literackich serii też się mogą spodziewać takiego crossovera? Na ten moment jest to mało prawdopodobne, a wręcz niemożliwe. Prawa do bohaterów z powieściowych oryginałów posiadają różne podmioty. Dlatego w "Boschu" od Prime Video nie może się pojawić Mickey Haller z netfliksowego "Prawnika z Lincolna", a Harry Bosch z serialu Prime Video nie może wystąpić w "Prawniku z Lincolna" od Netfliksa.
