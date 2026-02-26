Co dalej z 3-Majówką? Smutna informacja dla uczestników
W tym roku 3-Majówka, czyli jeden z najpopularniejszych festiwali we Wrocławiu, będzie odbywała się w innej formie. Zmiana dotyczy przede wszystkim koncertów na Hali Stulecia i Pergoli, które przez lata przyciągały fanów muzyki.
3-Majówka to coroczny festiwal muzyczny, który odbywa się we Wrocławiu i otwiera sezon festiwalowy w Polsce. Do tej pory wydarzenie organizowane było w długi weekend majowy i odbywało się w Hali Stulecia oraz na Pergoli. Festiwal tradycyjnie poprzedzał Gitarowy Rekord Guinnessa, czyli wydarzenie dla grających na gitarach osób, które odbywało się na wrocławskim rynku.
W tym roku festiwal nie będzie już jednak taki jak wcześniej. Smutną informację przekazano na stronie wydarzenia na Facebooku, gdzie organizatorzy wyjaśnili, jak będzie wyglądała tegoroczna edycja.
3-Majówka 2026 odbędzie się w zmienionej formie. Organizatorzy rezygnują z koncertów
Na stronie wydarzenia pojawiła się informacja, że tegoroczna 3-Majówka będzie wyglądała inaczej niż dotychczas. I nie jest to dla uczestników dobra informacja.
Z wielkim żalem informujemy, że z uwagi na szereg niezależnych od nas okoliczności musieliśmy podjąć decyzję o zmianie formuły i programu tegorocznego festiwalu. Najważniejszą i najbardziej bolesną zmianą jest konieczność rezygnacji z koncertów zaplanowanych w kompleksie Hali Stulecia i Pergoli
- czytamy we wpisie.
Dalej organizatorzy poinformowali, że osoby, które zakupiły karnety, otrzymają zwrot środków w ciągu 2 tygodni. Dodali, że również zmianie ulegnie również sama nazwa wydarzenia, któremu będą towarzyszyć głównie bezpłatne atrakcje:
Tradycyjną "3-Majówkę" zastąpi "Gitarowa 3-Majówka" pod hasłem "Wroclove - Guitar City". W ten sposób impreza związana z biciem Gitarowego Rekordu Świata zostanie uzupełniona o szereg dodatkowych, w większości bezpłatnych wydarzeń towarzyszących oraz liczne atrakcje związane z gitarą.
Pierwsza niepokojąca informacja na temat 3-Majówki pojawiła się już pod koniec stycznia. Ogłoszono wówczas, że koncert zespołu Apocalyptica, który miał być headlinerem całego wydarzenia, został odwołany. Powodem takiego obrotu sprawy był fakt, że grupa w tym czasie będzie brała udział w trasie koncertowej po USA.
Szczegóły na temat nowej formy 3-Majówki mają zostać przekazane niebawem.
