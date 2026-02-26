Co dalej z 3-Majówką? Smutna informacja dla uczestników

Ładowanie...

3-Majówka to coroczny festiwal muzyczny, który odbywa się we Wrocławiu i otwiera sezon festiwalowy w Polsce. Do tej pory wydarzenie organizowane było w długi weekend majowy i odbywało się w Hali Stulecia oraz na Pergoli. Festiwal tradycyjnie poprzedzał Gitarowy Rekord Guinnessa, czyli wydarzenie dla grających na gitarach osób, które odbywało się na wrocławskim rynku.

W tym roku festiwal nie będzie już jednak taki jak wcześniej. Smutną informację przekazano na stronie wydarzenia na Facebooku, gdzie organizatorzy wyjaśnili, jak będzie wyglądała tegoroczna edycja.

3-Majówka 2026 odbędzie się w zmienionej formie. Organizatorzy rezygnują z koncertów

Na stronie wydarzenia pojawiła się informacja, że tegoroczna 3-Majówka będzie wyglądała inaczej niż dotychczas. I nie jest to dla uczestników dobra informacja.

Z wielkim żalem informujemy, że z uwagi na szereg niezależnych od nas okoliczności musieliśmy podjąć decyzję o zmianie formuły i programu tegorocznego festiwalu. Najważniejszą i najbardziej bolesną zmianą jest konieczność rezygnacji z koncertów zaplanowanych w kompleksie Hali Stulecia i Pergoli - czytamy we wpisie.

Dalej organizatorzy poinformowali, że osoby, które zakupiły karnety, otrzymają zwrot środków w ciągu 2 tygodni. Dodali, że również zmianie ulegnie również sama nazwa wydarzenia, któremu będą towarzyszyć głównie bezpłatne atrakcje:

Tradycyjną "3-Majówkę" zastąpi "Gitarowa 3-Majówka" pod hasłem "Wroclove - Guitar City". W ten sposób impreza związana z biciem Gitarowego Rekordu Świata zostanie uzupełniona o szereg dodatkowych, w większości bezpłatnych wydarzeń towarzyszących oraz liczne atrakcje związane z gitarą.

Pierwsza niepokojąca informacja na temat 3-Majówki pojawiła się już pod koniec stycznia. Ogłoszono wówczas, że koncert zespołu Apocalyptica, który miał być headlinerem całego wydarzenia, został odwołany. Powodem takiego obrotu sprawy był fakt, że grupa w tym czasie będzie brała udział w trasie koncertowej po USA.

Szczegóły na temat nowej formy 3-Majówki mają zostać przekazane niebawem.

Anna Bortniak 26.02.2026 15:00

