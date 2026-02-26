Kto wystąpi w 23. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Lista uczestników

Ładowanie...

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" gości na antenie Polsatu od 12 lat. Szok, że tyle czasu minęło od pierwszej odsłony - do dziś pamiętam 13-letniego siebie, który oglądał jak Katarzyna Skrzynecka wciela się w Tinę Turner, a Bilguun Ariunbataar - w Krzysztofa Krawczyka. Przez program przewinęło się bardzo dużo nazwisk - niektórym udział w show nieco popchnął kariery do przodu. Ostatnią edycję, rozgrywającą się jesienią ubiegłego roku, wygrała Natalia Muianga. Sprawdzamy, kto w tym roku ma szansę dołączyć do grona posiadaczy Złotej Twarzy.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: uczestnicy. Oto oficjalna lista

Jak wiemy, "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wróci na antenę Polsatu jesienią 2026 roku. Program od dawna gromadzi w swoich szeregach najróżniejsze osobowości - postacie ze świata muzyki, kina, teatru, tańca, show-biznesu. Według dostępnych informacji nie zmieni się na pewno skład jurorów i prowadzących. Gospodarzami programu ponownie będą Maciej Rock i Agnieszka Hyży, zaś w gronie jury ponownie zasiądą: Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino.

W najnowszej odsłonie będziemy mieć do czynienia z dość ciekawym zjawiskiem: znaczna większość uczestników to profesjonalni muzycy. W nowej edycji programu wystąpią:

Rafał Brzozowski - piosenkarz ("Tak blisko"), prezenter, prowadzący programów telewizyjnych ("Jaka to melodia", "The Voice Senior") reprezentant Polski na Eurowizji w 2021 roku

Gabriel Fleszar - piosenkarz, członek zespołu Candida, autor utworu "Kroplą deszczu"

Marcin Maciejczak - piosenkarz, zwycięzca 3. edycji "The Voice Kids", autor utworu "Jak gdyby nic"

Ula Milewska - aktorka musicalowa występująca w Teatrze ROMA, wokalistka

Marcin Miller - piosenkarz, lider zespołu Boys, juror programu "Disco Star"

Bryska - piosenkarka, kompozytorka, autorka utworu "Odbicie"

Ida Nowakowska - tancerka, prezenterka telewizyjna, jurorka "You Can Dance", prowadząca programów telewizyjnych ("The Voice Kids", "Pytanie na śniadanie")

Maria Sadowska - piosenkarka, reżyserka filmowa ("Pokusa", "Miłość na pierwszą stronę", "Sztuka kochania") , jurorka "The Voice of Poland"

Jako osoba, która ogląda program od początków istnienia, jestem szczerze zadowolony z tego, jak wygląda skład nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzę osoby, które mogą szczególnie popisać się swoimi zdolnościami (Maciejczak, Sadowska), te dla których program może mieć funkcję udowadniającą swoją wartość światu, który nieco w nią zwątpił (Brzozowski), wiemy również, że wielu wokalistów disco polo dysponuje głosami mocniejszymi, niż to pokazują - to tyczy się również Marcina Millera. Powrót Gabriela Fleszara z pewnością przykuje uwagę nieco starszego pokolenia, uczestnictwo Bryskiej - młodszego. Dobrze, że twórcy programu kontynuują trend zwracania się ku aktorom musicalowym - Ula Milewska to kolejny talent wyłowiony z Teatru ROMA. Ida Nowakowska zapowiada się na największą muzyczną nowicjuszkę z tego grona. To będzie interesujaca edycja.

23. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jesienią w Polsacie.

Adam Kudyba 26.02.2026 10:17

