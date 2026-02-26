Najdroższy serial wszech czasów staje się darmowy. Obejrzysz go bez subskrypcji
Najdroższy serial wszech czasów będzie teraz będzie można obejrzeć całkowicie za darmo. Wszystko dzięki temu, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" od Prime Video zadebiutuje w telewizji. Chwilę po emisji trafi też do gratisowej oferty jednej z platform VOD.
Prime Video wydało grube miliony na "Władcę Pierścini: Pierścienie Władzy". Sam 1. sezon kosztował niemal pół miliarda dolarów (dodajmy do tego prawa do twórczości J.R.R. Tolkiena, a wyjdzie łącznie około 715 mln). Do dzisiaj jest to więc nie tylko najdroższy serial fantasy wszech czasów, a najdroższy serial wszech czasów ogólnie. Dla Amazona dobrze więc, że stał się hitem.
1. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" do tej pory jest najpopularniejszych serialem oryginalnym w historii Prime Video. Platforma mu nie odpuszcza i ciągle go kontynuuje. Zdjęcia do 3. odsłony produkcji skończyły się w grudniu 2025 roku. Tym samym nowe odcinki pewnym krokiem zmierzają do serwisu, choć przez długi czas potrzebny na postprodukcję, jeszcze trochę na nią poczekamy. W międzyczasie może dojść do poszerzenia się grupy polskich fanów adaptacji prozy J.R.R. Tolkiena.
Władca Pierścieni - najdroższy serial fantasy obejrzysz za darmo
Najdroższy serial wszech czasów właśnie dzisiaj będzie miał swoją telewizyjną premierę. Pierwsze dwa odcinki "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" pojawią się na antenie TVN7. Emisja rozpocznie się dokładnie o 20:00. Nie martwcie się jednak, jeśli się na nią nie wyrobicie. Wciąż będziecie mogli obejrzeć produkcję bez subskrypcji Prime Video.
Zaraz po emisji pierwszego odcinka "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" na TVN7, o 21:20, wyląduje on w darmowej ofercie Playera. Tak samo będzie z drugim epizodem, który na platformie gratisowo będziecie mogli obejrzeć po 22:55. A co z dalszą częścią serialu? Spokojnie, też się pojawi.
Kolejne odcinki "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" będą pojawiały się na TVN7 po dwa w tygodniowych odstępach - co sobotę. Zaraz po emisji trafią do darmowej oferty Playera. Nie pobędą tam może zawsze, ale będziecie mieć chwilę, żeby się z nimi gratisowo zapoznać.
"Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy" obejrzysz za darmo na Playerze.