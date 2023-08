Keanu Reeves chce wam skopać tyłki. Będzie nowy hit kina akcji od reżysera "Johna Wicka"?

Losy "Johna Wicka 5" na ten moment stoją pod znakiem zapytania. Wiadomo jednak, że wytwórnia Lionsgate chce dalej eksploatować popularne uniwersum, dlatego już niedługo zobaczymy prequel serii "The Continental". Co prawda Keanu Reevesa w nim nie uświadczymy, ale ma się on przecież pojawić w zapowiedzianym spin-offie "The Ballerina". Legenda kultowego już bohatera kina akcji wciąż trwa, a jej twórcy szukają w międzyczasie nowych projektów.



Keanu Reeves i reżyser wszystkich części serii (za kamerą jedynki stanął wraz z Davidem Leitchem) Chad Stahelski, co prawda chcą teraz nieco odpocząć od Johna Wicka, ale wiele wskazuje na to, że pod szyldem Lionsgate chcą nam zaserwować kolejnego akcyjniaka. O czym opowie "Cipher"?



