"John Wick 4" mnie rozpieścił. Inne filmy akcji wydają się przy nim cholernie nudne

Kino akcji, jak żaden inny gatunek, nie znosi nudy. I nie chodzi tu tylko o to, że na ekranie coś się dziać musi. Jego formuła cały czas ulega ewolucji. Pamiętacie jak na przełomie wieków, po sukcesie "Matriksa", każdy film obowiązkowo musiał mieć scenę w tzw. bullet time? Gdzie to jest dzisiaj? Gdzie ten efekt znajdziemy? Spowolnione tempo wykorzystuje się zdecydowanie rzadziej, tylko żeby coś podkreślić, zwrócić na coś naszą uwagę i jest to raczej wyjątek niż reguła. Bo przecież do codziennego użytku weszły już inne środki wyrazu.



Tak to właśnie działa. Jakiś film akcji (ale przecież nie tylko) coś wykorzystuje, staje się popularny, więc wszyscy go naśladują. Dlatego musimy tłumnie iść na "Johna Wicka 4". Niech ta produkcja stanie się hitem, jakiego jeszcze nie było. Bo takie sceny, jakie tam zobaczycie, będziecie chcieli oglądać już zawsze. To poezja przemocy, symfonia destrukcji i opera rozwałki. Słowem: kopie tyłki, jak żaden inny obecnie tytuł. Serio!



