Keanu Reevesa nie ma, ale zwiastun prequela króla kina akcji i tak prezentuje się... sami wiecie jak

Twórcy "The Continental" opisują swój serial jako "trzyczęściowe wydarzenie" ze świata Johna Wicka, które pokaże początki dobrze nam znanego tytułowego hotelu dla płatnych zabójców. Historia opowiedziana jest z perspektywy młodego Winstona Scotta. Aby w przyszłości przejąć tron w ikonicznym przybytku, przyjdzie mu zmierzyć się z własnymi demonami i półświatkiem rządzonym bezwzględnymi zasadami. W skrócie: w klimatach Nowego Jorku lat 70. dojdzie do prawdziwej rzezi.



Na zwiastunie uwodzi nie tylko klimat Nowego Jorku, ale również to z czego "John Wick" zasłynął - wysmakowane choreograficzne sceny akcji. Dużo się tu dzieje, a to przecież dopiero przedsmak czekających nas atrakcji.



