Justin Timberlake najwyraźniej ciepło wspomina swoją niedawną wizytę w Polsce - nie dalej niż trzy miesiące temu, bo 26 lipca, wokalista dał wyjątkowe show w krakowskiej Tauron Arenie w ramach trasy "The Forget Tomorrow World Tour". Wygląda na to, że fani, którzy nie załapali się na koncert artysty, będą mogli zobaczyć swojego idola już w przyszłym roku - korporacja Live Nation ogłosiła bowiem, że Timberlake wraca do Polski.