Kanał Zero pobił rekord. Wszystko przez Sławomira Mentzena

Gościem Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero był Sławomir Mentzen, którego obecność przyciągnęła rekordową liczbę internautów. W pewnym momencie transmisję na żywo oglądało ponad 220 tys. osób, co było nie tylko rekordem na Kanale Zero, ale również jednym z najwyższych wyników wśród polskich kanałów na YouTube.