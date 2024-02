Caroline Derpieński wielokrotnie podkreślała w pierwotnym filmie, że cieszy się z wizyty Stanowskiego. Miała w końcu okazję ku temu, aby się otworzyć i spróbować przedstawić siebie taką, jaką chce być postrzegana. Wypowiadała się o dziennikarzu raczej pozytywnie, jednak to szybko uległo zmianie. Aktualnie zarzuca mu nadmierne grzebanie w jej przeszłości, o której sama opowiadała wiedząc, że jest to nagrywane. Przedstawianie nieprawdziwych informacji widzom Kanału Zero i zarabianie pieniędzy na ich naiwności. Karolina opublikowała materiał na własnym nowopowstałym kanale na platformie YouTube. Poza wcześniej wymienionymi wątkami pojawia się w nim również zarzut o współpracę Stanowskiego z… bułgarską mafią. Najwyraźniej Stanowski tak bardzo chciał dowiedzieć się, skąd Caroline czerpie własne dochody, że teraz to ona próbuje zaglądać mu głęboko do portfela.