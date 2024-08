Pół polskiego X-a oszukane metodą "na Zbyszka". Prowokacja Krzysztofa Stanowskiego czyści konta z wiarygodności

Powiedzieć, że opublikowany przez Stonogę film cieszył się zainteresowaniem, to jak nie powiedzieć nic. Podawali go redaktorzy, dziennikarze śledczy, komentatorzy, publicyści, a nawet niezależni eksperci od polityki, którzy na co dzień dwoją się i troją, aby tę swoją niezależność udowadniać. Trafiło się też kilku polityków, którzy bardzo chętnie chcieliby zobaczyć upadek wiarygodności medium, które ich krytykuje. I to właśnie w tym tkwi sedno problemu. I z litości dla nich, nie będę wskazywał tych, co dali się złapać - ale spokojnie znajdziecie ich na X.