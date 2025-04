Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat wraca na tarczy do VOD. Kiedy premiera i gdzie obejrzeć film online?

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" nie poradził sobie najlepiej w kinach. Chociaż był najbardziej kasową premierą tego roku, kończąc weekend otwarcia z wynikiem 88,5 mln dol., to kwota ta jest jedną ze słabszych w porównaniu z pozostałymi filmami o Kapitanie Ameryce - pierwsza produkcja z 2011 r., "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", w weekend otwarcia zarobiła 65 mln dol., a dwie środkowe, czyli "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" oraz "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", zarobiły kolejno 95 i 179,1 mln dol. Był to jasny sygnał, że superbohater prędko wróci do VOD, i to raczej na tarczy niż z tarczą.



Obecnie najnowsza część z superbohaterem Marvela zajmuje w box office 2. miejsce z kwotą 413,3 mln dol. Ale nawet dobre miejsce w zestawieniu nie może przyćmić niezadowolenia widzów, które przełożyło się na niskie noty - użytkownicy IMDb ocenili tytuł na 5.8 gwiazdek, a według krytyków w serwisie Rotten Tomatoes film zasłużył na zaledwie 48% w skali świeżości. Produkcja dostanie jednak drugą szansę od widzów, którzy będą mieli chęć obejrzenia nowego "Kapitana" w VOD - tam pojawi się bowiem już lada chwila.