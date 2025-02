Czym jest to całe adamantium, czyli co łączy Kapitana Amerykę z X-Menami?

Nowy film Marvela przybliżył nas do debiutu mutantów w MCU. MacGuffinem okazał się w nim metal o nazwie adamantium. Czym on jest, co warto o nim wiedzieć i w jaki sposób łączy on Kapitana Amerykę z X-Menami? Wyjaśniamy i przybliżamy jego komiksową genezę.