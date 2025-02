Kapitan Ameryka 4 zebrał wybitnie słabe oceny. A jak mu poszło w kinach?

W sumie w całej historii Marvela gorsze otwarcie zaliczyło 11 z 34. filmów. Nowy Cap dołączył zatem to jednej trzeciej „najsłabszych”. Nie ratują go też oceny: tylko 51 proc. z 251 dziennikarzy uwzględnionych przez serwis Rotten Tomatoes oceniło obraz Juliusa Onaha pozytywnie. Oceny widowni w tym serwisie są cieplejsze: 80 proc. z nich jest pozytywna, ale... na tle pozostałych i tak możemy mówić o spadku. Poza tym gdzie indziej nie jest tak kolorowo: w serwisie CinemaScore produkcja otrzymała notę B-, co jest niechlubnym najgorszym wynikiem w całej historii MCU.



Przypomnę, że CinemaScore to firma zajmująca się badaniem opinii widzów, którzy oceniają filmy tuż po premierze. Skala szkolna - od A+ do F - odzwierciedla pierwsze reakcje kinowej publiczności, które nieraz przekładały się na prognozy dotyczące finansowego sukcesu. W IMDb też nie jest najlepiej: średnia ocen widowni to 6,1/10. I choć nowy Kapitan na pewno nie jest najgorszą produkcją w historii uniwersum, żadna z nich nie mierzyła się jeszcze z tak słabymi opiniami w prestiżowych rankingach. Widzowie wreszcie zaczęli reagować na pikujący w dół poziom MCU, mierząc się też przy okazji ze znudzeniem. I dobrze: Kevin Feige i spółka muszą zrozumieć, że czas na drastyczną zmianę strategii.



