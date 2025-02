Na nowego Kapitana Amerykę warto iść tylko pod jednym (kluczowym) warunkiem. Recenzja

Tak się niestety nie stało, a Red Hulk pojawia się na wszystkich materiałach promocyjnych: od zwiastunów przez plakaty. Z tego powodu scena jego przemówienia przed Białym Domem odarta jest z jakiegokolwiek suspensu. Co innego domyślać się, co się wydarzy, a co innego mieć pewność! „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat”, który został pozbawiony pierwiastka tajemniczości, stracił jednocześnie swój największy atut. To, co zostało, to film do bólu przewidywalny i odtwórczy.