Twórcy „Blair Witch Project” nie wiedzieli, że seria będzie kontynuowana. Teraz walczą ze studiem

Twórcy produkcji „Blair Witch Project” sprzed ponad 20 lat dowiedzieli się z Internetu, że ktoś zamierza nakręcić nową wersję ich dzieła. Nie ukrywali swojego rozgoryczenia i zaczęli publicznie wypowiadać się na ten temat w mediach społecznościowych. Scenograf Ben Rock zaznaczył, że to nie pierwszy raz, gdy są oni pomijani, a do projektu zostają zaangażowani zupełnie inni ludzie. Podkreślił, że byli to artyści bardzo dobrzy, ale to nie zmienia faktu, że żaden z dotychczasowych sequeli nie został przez widzów odebrany zbyt pozytywnie. Ben Rock zasugerował, że może rozwiązaniem tego problemu byłoby przynajmniej odbycie rozmowy z twórcami oryginału. Z kolei współproducent pierwotnej odsłony „Blair Witch Project”, Mike Monello, wspomniał, że zespół od początku miał cały plan na franczyzę. Jego członkowie wiedzą też najlepiej, jak można odkryć serię na nowo. Twórcy filmu z 1999 roku próbowali skontaktować się ze studiem Lionsgate, ale nikt im nie odpowiadał. Zdecydowali się więc na inny krok.