Ta pierwsza, okrutna pojawiła się w 1993 roku, kiedy to jego bliski przyjaciel, wschodzący gwiazdor Hollywood 23-letni River Phoenix przedawkował narkotyki w jednym z klubów, który należał do Jonny'ego Deppa. Keanu długo nie mógł pogodzić się ze śmiercią przyjaciela. Wspomagał się m.in. opieką terapeutów i w końcu udało mu się dojść do siebie. Kolejna tragedia w życiu aktora pojawiła się kilka lat później, gdy razem z ukochaną Jennifer Syme wyczekiwali upragnionej córeczki, Avy. Niestety, dziewczynka przyszła na świat martwa. Był to tak wielki cios dla pary, że nie potrafili sobie z nim poradzić, a później rozstali się. Choć śmierć córeczki i rozstanie z ukochaną było ogromną traumą i tragedią dla aktora, najgorsze nadeszło kilka lat później, kiedy to Jennifer Syme zginęła w wypadku samochodowym. Miała zaledwie 28 lat. Mimo ze Keanu było bardzo ciężko, gwiazdor nie poddał się. Choć mówił, że po śmierci ukochanej, będzie sam do końca życia, stało się inaczej. Keanu znalazł miłość u boku artystki i filantopki - Alexandry Grant, z którą od kilku lat tworzy udany związek.