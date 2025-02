Kendrick Lamar wyruszy w trasę koncertową. Kiedy wystąpi w Polsce?

Pod koniec listopada 2024 roku zadebiutował album Kendricka Lamara "GNX". Numer "Not Like Us", który Lamar wykonał podczas tegorocznego występu w ramach wydarzenia Super Bowl, zapewnił raperowi pięć statuetek Grammy i uznanie fanów. Niedługo po ceremonii rozdania prestiżowych nagród i sportowych rozgrywkach miłośnicy Kendricka Lamara usłyszeli ekscytującą informację - raper wyruszy w międzynarodową trasę koncertową wraz z SZA, która dograła się do kawałka "luther", i jest autorką takich hitów jak "BMF", "Kill Bill" czy "Snooze".