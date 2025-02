Odklejony Kanye West w ostatnich dniach szokował na X skandalicznymi wpisami. I spadł z rowerka

W odpowiedzi na te działania, wielu internautów - w tym znanych osób - zaczęło zgłaszać sprawę decydentom. I tak m.in. aktor David Schwimmer zaapelował do Elona Muska, właściciela X, o zablokowanie konta Ye, nazywając go "obłąkanym bigotem" i podkreślając, że jego słowa mogą prowadzić do realnej przemocy wobec społeczności żydowskiej.



Również była małżonka Ye, Kim Kardashian, potępiła jego wypowiedzi, określając je jako niepokojące i szkodliwe.



Po pewnym czasie na profilu Westa pojawiło się ostrzeżenie dla użytkowników, informujące, że strona może zawierać "drażliwe treści". Raper odniósł się do tego ostrzeżenia, prosząc Muska, by ten nie dezaktywował mu konta. Później widoczność jego wpisów została ograniczona; raper najpierw żalił się z tego powodu, a następnie poinformował, że zniknie z X, przy okazji dziękując Muskowi za możliwość pisania tego, co myśli.



Ostatecznie jednak i tak został zablokowany. W mailu skierowanym do "DailyMail" rzecznik rapera poinformował, że chcą się upewnić, czy nie wlepiono mu bana. Sam Musk potwierdził już, że owszem: West zniknął z dawnego Twittera po jego interwencji.