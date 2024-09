Diddy: kto to? Raper Sean Combs aresztowany pod zarzutem handlu ludźmi

W 1996 r. Combs wydał swój pierwszy singiel pod pseudonimem "Puff Daddy", a pod koniec lipca 1997 r. zaprezentował swój debiutancki album "No Way Out", który odniósł znaczący sukces w Stanach Zjednoczonych. Kawałek "I'll Be Missing You", będący hołdem dla zmarłego Notoriousa B.I.G., był pierwszym rapowym utworem, który zadebiutował na 1. miejscu zestawienia Billboard Hot 100 i przez 11 tygodni utrzymywał się na szczycie innych list przebojów na całym świecie. Sam "No Way Out" został wyróżniony pięcioma nominacjami do nagrody Grammy, ostatecznie zdobywają jedną statuetkę w 1998 r.