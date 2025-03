Kieran Culkin zdobył Oscara. Zdradził, co w zamian za nagrodę obiecała mu żona

Tegoroczna edycja rozdania statuetek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej dobiegła końca. W tym roku triumfowała "Anora" - to właśnie ten film otrzymał statuetkę w głównej kategorii. Nagrodzony został również jego reżyser, Sean Baker, a także aktorka Mikey Madison, która wcieliła się w tam w pierwszoplanową rolę. Statuetka powędrowała również do twórców za montaż oraz scenariusz oryginalny, co oznacza, że "Anora" zdobyła łącznie pięć Oscarów.