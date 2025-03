Oscary 2025: królował na gali. Jak poradzili sobie jego konkurenci?

Co to się dzieje? Czyżby Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przeprosiła się z Oscarami? Do tej pory dobra była w ignorowaniu kina grozy, a przecież "Substancja" w grozę potrafi. Potrafi też w obrzydliwości. Zdecydowanie nie jest to film, który uznalibyśmy za "oscarowy". A jednak zdobył pięć nominacji do statuetek. Co więcej, udało mu się zamienić je na jedną wygraną - otrzymał rycerzyka za charakteryzację i fryzury.