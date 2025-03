Emma Stone na ceremonii rozdania Oscarów zachowała się niezwykle uroczo. Do sieci trafiło nagranie, na którym aktorka pomaga koleżance, Margaret Qualley, w walce z długim i niewygodnym trenem. Krótki filmik został opatrzony podpisem "Kinds of Kindness", czyli "Rodzaje życzliwości", co jest zabawnym nawiązaniem do filmu, w którym wystąpiła zarówno Stone, jak i Qualley.