Prowadzący Oscary 2025 pogonił Adama Sandlera. Mocny początek gali

To nie jest tak, że Adam Sandler to zły aktor. W końcu zdarzyło mu się kilkukrotnie poruszyć publiczność (w szczególności w "Nieoszlifowanych diamentach"). Bardziej niż w poważnych filmach woli jednak grywać w głupich (żeby nie powiedzieć idiotycznych) komediach. Kojarzy się więc z tanimi żartami. Na nich zbudował swoją markę i dzięki nim się dorobił. Prestiżowe nagrody i uznanie krytyków wcale nie są mu do szczęścia potrzebne.



W tym roku pojawił się na rozdaniu Oscarów, żeby zrobić to, czym zwykle zajmuje się przed kamerą: powygłupiać się. Wywołał przy tym niemałe poruszenie. I to już na samym początku uroczystości prowadzonej przez Conana O'Briena.