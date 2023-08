Nowa produkcja Netfliksa was zaskoczy. Ten film z Sandlerem różni się od innych komedii z jego udziałem

Nie ma w obrazie Peck niczego odkrywczego - to przyzwoity, sprawnie napisany i hołdujący miłości (czy to rodzinnej, czy przyjacielskiej) cringe-fest zamknięty w ramach teen dramy. Działa w nim właściwie każdy element, choć większość z nich raczej niczym się nie wyróżnia. Największą siłę tej adaptacji stanowi perfekcyjnie wiarygodny portret okresu dojrzewania: gęstych od konfliktów, obaw, sprzeczności, niezrozumiałych emocji i ekscytacji ostatnich chwil przed symbolicznym wkroczeniem w dorosłość. Uwypuklenie bolączek, pasji i priorytetów.



Oczywiście, jak to w komediach bywa, i tutaj mamy do czynienia z obowiązkowym przerysowaniem - wszystko w służbie humoru, ale bez przekraczania granic, bez sięgania po arsenał absurdu i dowcipy niższych lotów, które zrujnowałyby elegancki wydźwięk filmu. No właśnie - jak na film z Sandlerem, mamy tu do czynienia z żartem bardzo wyważonym. Powiedziałbym wręcz: "grzecznym", ale ktoś mógłby odczytać to słowo jako synonim "nudnego". Nic z tych rzeczy. Film można bez obaw obejrzeć całą rodziną.