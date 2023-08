Nowy horror Netfliksa to "Krzyk" po hiszpańsku. Prawie. Polecam wrócić do oryginału

Tytułowy Klub miłośników kryminałów to ośmioro miłośników i miłośniczek opowieści z dreszczykiem. Bohaterowie raz w tygodniu spotykają się w klubie książki, by móc dzielić się miłością do gatunku. Pewnego dnia ekipa zostaje wkręcona w dość nietypowy kostiumowy dowcip, który kończy się tragedią. Członkowie "pranka" przysięgają przed sobą, że nikomu nie powiedzą prawdy o tym, co tak naprawdę się wydarzyło.



Nie mija wiele czasu, a wielbiciele kryminałów zaczynają otrzymywać anonimowe pogróżki. Ktoś grozi, że rozpowszechni w social mediach krwawy horror oparty na ich historii - publikacja każdego rozdziału będzie oznaczała śmierć kolejnej osoby. Studenci robią się coraz bardziej podejrzliwi w stosunku do kolegów i koleżanek - grupa rozpoczyna walkę o przetrwanie w sercu kampusu, pamiętając o tym, że każde z nich może być zarówno potencjalną ofiarą, jak i zabójcą.



Czytaj także: