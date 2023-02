Netflix czy wielki ekran? Sprawdzamy, abonamenty największych sieci kin w Polsce

To mówicie, że ile płacicie miesięcznie za Netfliksa? 60 zł za 4 ekrany? A co byście powiedzieli na jakieś 377 ekranów za 45 zł miesięcznie? Takie rzeczy tylko w Cinema City. Unlimitted to subskrypcja jednej z największych sieci kinowych w Polsce. Dzięki niej możecie oglądać filmy 2D do woli. Bez ograniczeń. Do tego dostajecie zniżki w barach (kupno dużego popcornu z colą już tak bardzo nie boli), a nawet zaproszenia na specjalne pokazy przedpremierowe tylko dla klubowiczów. A to tylko wierzchołek góry lodowej benefitów, jakie oferuje ten program lojalnościowy. Dochodzą do nich jeszcze okazjonalne promocje i darmowe miesiące członkostwa za polecenie go znajomym.