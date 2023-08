Ile można spóźnić się do kina? Sprawdziliśmy, jak długo trwają reklamy we wszystkich sieciach

W kinach Cinema City oraz IMAX zwiastunów filmowych przed wyświetlanymi produkcjami również nie brakuje. Wydłużają one czas bloków materiałów promocyjnych poprzedzających seanse o kilka lub nawet kilkanaście minut. Jak jednak zapewnia nas Bianka Pawlewska, Senior-Vice President Of Cinema Advertising, New Age Media należącego do Cinema City Group, same reklamy nie trwają dłużej niż 12 minut: