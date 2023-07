Wygląda na to, że przestaliśmy chodzić do kina. Wyniki blockbusterów są porażające

Najpierw "Flash", teraz "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia". Głośne tytuły, o których mówiło się od lat, na które - wydawałoby się - wszyscy czekali. "Flashpoint" na ekranie, powrót Michaela Keatona do roli Batmana, wielkie pożegnanie Harrisona Forda z ukochaną przez fanów na całym świecie postacią. Żadne przewidywania i analizy nie sugerowały tak fatalnych wyników w box office.



"Indiana Jones 5" w ciągu długiego weekendu (5 dni) zarobił zaledwie 82 mln dol. przy budżecie ok. 300 mln. By wyjść na zero, czyli nie przynieść studiu strat, musiałby wykręcić coś w okolicach 700-800 mln, co wydaje się właściwie niemożliwe (pamiętajmy, że na przykład w USA tylko ok. 50 proc. kwoty ze sprzedaży biletów trafia do studia; w przypadku reszty świata - jeszcze mniej). W tym momencie mówimy o porażce bliskiej jednej z największych finansowych wpadek w historii - chodzi o "Johna Cartera".



A "Flash"? Przypomnę: po dwóch tygodniach obecności w kinach, nowy film DCU zarobił w USA 94,2 mln dol. oraz 123,3 mln dol. na świecie. Globalnie daje to 217,5 mln dol. przy budżecie produkcyjnym wynoszącym ponad 200 mln - jak łatwo policzyć, na zwrot inwestycji Warner Bros. nie ma najmniejszych szans. Film znikał z afiszów w ekspresowym tempie, zaliczając rekordowy spadek wpływów w drugim tygodniu: mowa o 72,5 proc.



W ostatnim czasie "Między nami żywiołami" zaliczyło drugie najgorsze otwarcie w historii Pixara, a "Transformers: Przebudzenie bestii" toczyło walkę o to, by nie stać się najsłabszą zarobkowo częścią długiego cyklu; w drugim tygodniu wyświetlania zaliczyło jednak pokaźny spadek o 67 proc., czyli największy w historii tej serii.



