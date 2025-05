Użytkownicy Prime Video oglądają te seriale naraz. Minęła chwila od premiery, a już są hitami

Na co komu sen, skoro są nowe seriale do oglądania? Użytkownicy Prime Video coraz częściej wychodzą z takiego właśnie założenia. Mają ku temu dobre powody, bo w ostatnim czasie platforma dodała aż dwa tytuły, które idealnie nadają się do bindżowania. Tak przynajmniej wynika z licznych komentarzy w mediach społecznościowych zostawionych przez zagranicznych subskrybentów.



Najpierw, jeszcze w zeszłym tygodniu, na Prime Video zawitało "Nadrabiaj miną". Już dzień po premierze serialu później na X (dawny Twitter) można było przeczytać, że zagraniczni użytkownicy platformy kosztem snu oglądali wszystkie odcinki produkcji za jednym zamachem. Nic dziwnego. Ta komedia jest tak sprośna, że ogląda się ją niczym niegrzeczne filmy dla nastolatków sprzed lat, a jednocześnie okazuje się tak ciepła, że potrafi autentycznie poruszyć.