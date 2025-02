Koncert Pitbulla jednak odwołany

Co za zamieszanie! Chwilę po tym, jak gruchnęła wieść, że amerykański raper zagra w Polsce, organizator koncertu Live Nation Polska ogłosił, że to nie koniec. „Ze względu na duże zainteresowanie ogłaszamy drugą datę koncertu Pitbull w ramach PARTY AFTER DARK TOUR” – pisali. Niestety, zaledwie kilka godzin później pojawiła się informacja, że tak się jednak nie stanie.