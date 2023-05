Ten serial Netfliksa to wielki hit. I jedna z najdurniejszych produkcji ostatnich miesięcy

Fakt, że scenariusz czerpał inspiracje z powieści byłej psychiatrki, Gulseren Budayicioglu, może sugerować obraz wnikliwy i intrygujący - niestety, wcale taki nie jest. Przyznaję: potrafi zbudować napięcie, zaskoczyć (choć jest to zazwyczaj zaskoczenie wywołane niedorzecznym konceptem), momentami nawet zagrać na emocjach. Różni się też od większości lokalnych produkcji strukturą i narracją. Niestety, to zbyt mało. Atrakcyjny mrok i potencjalnie interesujące starcie współczesnego, wielkiego świata mody z tureckim tradycjonalizmem okazują się jedynie złudzeniem - fasadą, która nie skrywa nic godnego uwagi.



"Krawiec", który pierwotnie miał pojawić się na kanale TV8, ale ze względu na duże koszty produkcji przejął go streamingowy gigant, to serial bezdennie głupi. Nie w ten zabawny, sprawiający frajdę sposób - przeciwnie, raczej męczący i frustrujący. Gdy w każdym kolejnym odcinku odkrywamy kolejne, coraz to bardziej niedorzeczne sekrety bohaterek i bohaterów, ich waga się rozmywa, a my - zamiast się emocjonować - coraz częściej wzruszamy ramionami i przewracamy oczami.