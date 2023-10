Netflix adaptował komiks DC i wyszło mu to świetnie. To jedna z najciekawszych premier ostatnich tygodni

„Ciała”, nowy miniserial Netfliksa, zaskakuje na kilku poziomach. Poza zgrabnymi, ale standardowymi dla gatunku zwrotami akcji, produkcja funduje widzom niespodzianki w zakresie głównych wątków i ich tematyki. Oczywiście, rdzeniem fabularnym jest intryga, czyli dążenie do poznania prawdy o pewnym ciele oraz próba powstrzymania złowrogiego spisku o wielkiej skali. W tym wszystkim kryje się jednak znacznie więcej; „Ciała” to treść kilkuwarstwowa, z jednej strony rozlewająca się na wiele dekad i pochylająca się nad niegodziwcami, którzy mogą wpłynąć na losy całego świata. Z drugiej - bardziej kameralna, emocjonalna, dotykająca sfer miłości, odrzucenia, żalu i desperacji. Ten miks zataczającej szerokie koła historii z intymną, przejmującą opowieścią sprawdza się tu doskonale.



Nowy miniserial Netfliksa stworzył Paul Tomalin, adaptując powieść graficzną DC Vertigo pod tym samym tytułem, napisaną przez Si Spencer i ilustrowaną przez Deana Ormstona, Tulę Loty, Meghan Hetrick i Phila Winslade’a. Ten nietypowy kryminał przedstawia nam czwórkę detektywów, którzy w czterech różnych epokach prowadzą śledztwo dotyczące tego samego ciała. Zwłoki znaleziono na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Śledczym udaje się ustalić, że ich dochodzenia są ze sobą powiązane na przestrzeni dekad - wkrótce orientują się, że wszystkie tropy prowadzą do niejakiego Eliasa Mannixa, politycznego lidera. By rozwiązać tę sprawę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i rozpracować ten obejmujący ponad 160 lat spisek.



