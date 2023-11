Mroczna przeszłość Robbiego Williamsa. To mocny, wywołujący dyskomfort dokument

Historię o ogromnej sławie i cenie, jaką zapłacił za nią Williams, ogląda się z szeroko otwartymi oczami, zaczynając od zanurzenia się w karierą boysbandu Take That, w którym Williams zaczynał swoją karierę. To było kompletne zanurzenie się w świat dorosłych, na które nie byłem gotowy - przyznaje Robbie w średnim wieku, spoglądając na archiwalne materiały, gdzie piątka młodych chłopaków była nie mniej popularna, co The Beatles. Jak to w show-biznesie bywa - wraz z wielką, nieoczekiwaną karierą, przychodzi sława i - oczywiście - używki.



Nie jest tajemnicą, że Williams w młodym wieku sięgnął po alkohol i narkotyki, podobnie jak to, że nie do końca odnajdywał się w zespole. Gdy już rozstał się z Take That, robiąc solową karierę, nawet na koncertach nie szczędził przykrych słów liderowi formacji, którym w tamtym czasie był Gary Barlow. Gdy 49-letni gwiazdor ogląda nagrania, na których jako młodzieniec wykrzykuje na koncercie do tłumu, że Gary Barlow jest skończony, maluje się na jego twarzy smutek i zakłopotanie. Przepraszam, że tak potraktowałem Gary'ego - mówi.